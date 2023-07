Saurierzahn in Zahnausstellung zu sehen

Wetter-Oberrosphe. Das Horn vom Einhorn ist zwar in Wirklichkeit ein Zahn vom Narwal, aber der Saurierzahn ist echt, ebenso das Krokodilgebiss, der Seelöwenzahn und die Indianerzähne, glatt geschliffen von sandiger Nahrung. Allerlei kuriose Zähne und Maschinen, mit denen man einen „Zahn zulegt“ oder an denen der Zahn der Zeit genagt hat, zeigt das Heimatmuseum Oberrosphe am Museumssonntag, 16. Juli. Besucher können sich die Zahnausstellung von 13 bis 17 Uhr anschauen und dort auch Kuchen genießen. Es lädt ein, der Heimat- und Verschönerungsverein Oberrosphe.