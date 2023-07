Wetter. Für Sonntag, 23. Juli, um 14 Uhr lädt die Aktionsgemeinschaft „Rettet den Burgwald“ zur Schmetterlingswanderung im Burgwald ein. „Einheimische Schmetterlinge und andere Insekten“ lautet das Thema der etwa zweieinhalbstündigen Exkursion. Im Mittelpunkt werden die Tagfalter stehen, die im Zuge der Diskussion über das Insektensterben in den letzten Jahren eine stärkere Beachtung erlangt haben. Außerdem werden noch andere Kleintiere genauer unter die Lupe genommen. Der Treffpunkt wird nach Anmeldung via E-Mail an ag-burgwald@web.de mitgeteilt, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.