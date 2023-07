Schottergarten-Verbot: Ein zahnloser Tiger

Wo stehen die neuen Regelungen zur Gartengestaltung?

Im Hessischen Naturschutzgesetz (HeNatG) findet sich die Regelung in Paragraph 35. Sie ist seit dem 8. Juni 2023 in Kraft und konkretisiert eine Regelung in der Hessischen Bauordnung, nach der nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke wasserdurchlässig zu belassen oder herzustellen und zu begrünen oder zu bepflanzen sind.