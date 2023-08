Schulen in Marburg-Biedenkopf setzen auf Sonnenenergie

Der Landkreis setzt an seinen Schulen immer stärker auf Sonnenkraft zur Energiegewinnung: Dem Beispiel der Berglandschule in Bad Endbach sollen in diesem Jahr zwölf weitere Schulen folgen. Über die Installation der Solaranlage tauschen sich (von links) Gerrit Schönberger (Fachdienst Technisches Gebäudemanagement), Marian Zachow (Erster Kreisbeigeordneter), Tatjana Ruppert (Schulleiterin), Reiner Röder (Leiter Fachbereich Schule und Gebäudemanagement) und Jan Willms (Konrektor) aus.