Sebastian Sack tritt bei der Landtagswahl an

Der 40-jährige Gesamtschullehrer engagiert sich neben seiner Tätigkeit an der Alfred-Wegener-Schule in Kirchhain auch ehrenamtlich. So sitzt er für die SPD seit 2016 im Kreistag von Marburg-Biedenkopf und leitet dort den Sozialausschuss. Er ist Vorsitzender der christlich-jüdischen Gesellschaft in Marburg und engagierte sich in der Jugendarbeit des Landkreises. Zudem ist er Erste-Hilfe-Ausbilder und Sanitätshelfer beim Deutschen Roten Kreuz. In seiner Freizeit imkert Sebastian Sack gerne.