Selbsthilfegruppe für verlassene Mütter

Marburg-Biedenkopf. Plötzlich keinen Kontakt mehr zum eigenen Kind haben, weil das eigene Kind den Kontakt abbricht. Die Selbsthilfekontaktstelle Marburg der Bürgerinitiative Sozialpsychiatrie ist für Betroffene ein Ansprechpartner. Aber im Raum Marburg gibt es noch keine Selbsthilfegruppe zu diesem speziellen Thema. Daher soll nun die Selbsthilfegruppe „Verlassene Mütter“ gegründet werden. Interessierte Mütter können sich an die Selbsthilfekontaktstelle Marburg wenden, telefonisch unter 06421-6202252 (dienstags von 14.30 bis 16 Uhr, mittwochs und donnerstags von 10 bis 11.30 Uhr) oder per E-Mail an info@selbsthilfe-marburg.de. Das erste Treffen findet statt, sobald sich genug Interessierte gemeldet haben.