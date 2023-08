Sicherer Umgang mit Lebensmitteln

Für die Online-Belehrung hat das Gesundheitsamt das Technologiezentrum Glehn beauftragt. Die Teilnehmer werden zum gebuchten Termin per WhatsApp, Facetime, Signal oder Ginlo per Videoanruf kontaktiert. Die Teilnehmer zeigen ihren Personalausweis und schauen in die Kamera, um sicherzustellen, dass es sich bei ihnen auch um die angemeldete Person handelt. Interessierte können ab sofort über den Link https://mr.gotzg.de Termine buchen. Die Belehrung dauert rund 45 Minuten und wird in 19 Sprachen angeboten, darunter Deutsch, Englisch, Arabisch, Bulgarisch, Chinesisch, Französisch und Türkisch. Die Belehrung schließt mit einer kurzen Wissensabfrage ab.