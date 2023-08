Siegener Therapeutin: Essstörung kann bis zum Tod führen

Wichtig in dem Zusammenhang zu wissen: Ein Body-Mass-Index, kurz BMI, unter 17,5 gilt offiziell als Untergewicht ab dem 16. Lebensjahr. Die BMI-Altersperzentilen können in jüngeren Jahren einen Hinweis auf die Gewichtsentwicklung und das Vorliegen eines Untergewichts geben. Ist Gefahr im Verzug, kennt der Kinderarzt die entsprechenden Beratungs- und Anlaufstellen für eine effiziente Hilfe. Einige Mädchen und Jungen davon kommen dann auch in der Kinderklinik unter. Vor Ort sind 14 Tagesklinische Plätze vorhanden. Die Behandlungsdauer richtet sich nach dem individuellen Verlauf. Wichtig ist dabei zuallererst einmal die familiäre Entlastung, aber auch die Gewichtszunahme.