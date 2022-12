Sirenen heulen am bundesweiten Warntag

Der Landkreis beteiligt sich ebenfalls an diesem Probelauf: So werden die Sirenen in der Zeit von 11 bis 11.45 Uhr entweder das Signal "Warnung der Bevölkerung" (einminütiger Heulton, auf- und abschwellend) oder das Signal "Feueralarm" (dreimaliges Heulen, jeweils etwa 15 Sekunden lang) aussenden. Da die Umstellung auf digitale Sirenenalarmierung im Kreis noch nicht abgeschlossen ist und damit noch nicht überall die Möglichkeit besteht, das Signal "Warnung der Bevölkerung" auszulösen, kann es hier zu Unterschieden kommen. Dort, wo das Signal "Warnung der Bevölkerung" möglich ist, wird gegen 11.45 Uhr zusätzlich noch das Sirenensignal "Entwarnung" (einminütiger Dauerton) ertönen. "Leider sind die Sirenen in Marburg-Biedenkopf noch nicht flächendeckend auf digitale Alarmierung umgestellt, sodass hier das Signal zur Alarmierung der Feuerwehr genutzt werden muss. Wir warten noch auf Standortgenehmigungen des Bundes, die für jeden Sirenenstandort erforderlich sind, sodass uns hier leider die Hände gebunden sind", bedauert Kreisbrandinspektor Lars Schäfer.