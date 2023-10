So geht Arbeiten in Vielfalt

„Wir haben die Arbeitsabläufe so gestaltet, dass sie für jede mitarbeitende Person so einfach wie möglich sind.“ Das ist in der Packhalle zu sehen, in der durch mehrere Packstraßen für bestimmte Lebensmittel die Abläufe klar strukturiert sind. Farben dienen der Kennzeichnung einzelner Fahrtrouten. „Dadurch ist die Arbeit auch für Menschen mit weniger Deutschkenntnissen gut zu leisten“, erklärt Schott. „Ich ermutige immer dazu, die eigenen Sprachkenntnisse direkt in der Praxis zu verbessern, durch den regelmäßigen Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen.“ Golbakht und Jasna würden gern hier arbeiten. „Es ist schön, dass es hier um gesundes und gutes Essen geht“, sagt Marjan. Auch Mohamed aus Somalia ist an der Arbeit interessiert. Sie und einige andere stellen Fragen und bekunden ihr Interesse an einer Arbeitsstelle. Bei den weiteren Schritten bis hin zu einer möglichen Einstellung werden sie auch vom Büro für Integration des Kreises unterstützt, das die Betriebsbesichtigungen im Rahmen von „Open Voice“ anbietet. Kooperationspartner sind das Kreisjobcenter und der Arbeitgeber-Personalservice des Kreises sowie das Flüchtlingsberatungsnetzwerk BLEIB!dabei des Mittelhessischen Bildungsvereins.