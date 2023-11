So viel Bürgergeld bekommt eine Familie im Hinterland

Wer bekommt wie viel? Die sogenannte Regelbedarfshöhe beträgt für Alleinstehende derzeit 502 Euro. Zum 1. Januar 2024 wird dieser Betrag auf 563 Euro erhöht. Paare erhalten je Partner 451 (506) Euro. Jugendliche von 14 bis 17 Jahren bekommen 420 (471) Euro, Kinder von 6 bis 13 Jahren 348 (390) Euro, Kinder bis fünf Jahre 318 (357) Euro. Dazu kommt Geld zum Beispiel für den persönlichen Schulbedarf erhöhen sich: im ersten Schulhalbjahr von 116 auf 130 Euro, im zweiten Halbjahr von 58 auf 65 Euro.

Wie viel Bürgergeld bekommt derzeit eine vierköpfige Familie, die in Steffenberg lebt? In unserem Beispiel sind die Eltern nicht erwerbstätig, die Kinder fünf und sieben Jahre alt. Die Erwachsenen erhalten insgesamt 902 Euro, die Kinder 666 Euro. Der Mietanteil beträgt 480 Euro. Für Nebenkosten zahlt der Staat 180 Euro, die Heizkosten bezuschusst er mit 120 Euro. Das ergibt 1848 Euro. Hinzu kommen 500 Euro Kindergeld, insgesamt also 2348 Euro. Zusätzlich gibt es einen monatlichen Sofortzuschlag von 20 Euro je Kind, bis die Kindergrundsicherung eingeführt wird.

Wie viel Geld bekommt eine vergleichbare Familie, wenn der Vater als Pflegehelfer arbeitet? Als Pflegehelfer verdient der Mann in unserem Beispiel brutto 2418,60 Euro. Netto bleiben 1928,11 Euro. Miet- und Nebenkosten bleiben gleich. Das sind 378 Euro mehr als die Familie ohne Erwerb bekommt. Die Familie hat aber noch Anspruch auf Wohngeld in Höhe von 517 Euro und einen Kinderzuschlag von 457,61 Euro sowie ebenfalls 40 Euro Sofortzuschlag für die Kinder. Die Berechnung dieses Kinderzuschlags sei noch komplexer als die des Bürgergelds: Insgesamt kommt die Familie in dieser Konstellation auf 3442,72 Euro. Das sind 1054,72 Euro mehr als die Familie mit erwerbslosem Vater bekommt. Komplizierter wird es auch bei den Kosten der Unterkunft und Heizung. Es gibt unterschiedliche Bezirke mit unterschiedlichen Miethöhen. „Das ist das Problem in der Debatte“, sagt Marian Zachow. „Es werden permanent Äpfel mit Birnen verglichen.“ Bürgergeld-Bezieher „bekommen in München etwas anderes als in Lixfeld“, sagt Andrea Martin und ergänzt: „So eine Berechnung zu machen, ist nicht trivial.“ Deshalb sei auch der Lohnabstand je nach Region unterschiedlich.

Welche weitere Ansprüche gibt es? Sowohl bei Bürgergeld als auch bei Bezug von Kinderzuschlag und Wohngeld besteht Anspruch auf das Bildungs- und Teilhabepaket. Dann bezuschusst der Staat zum Beispiel Schulmittagessen, Lernförderung. Schulbedarf sowie sportliche oder kulturelle Aktivität. Allerdings nutzen viele Menschen, die eigentlich Anspruch auf zusätzliche Hilfe haben, weil sie zum Beispiel Geringverdiener sind, die Möglichkeiten gar nicht: „Wir haben viele Menschen in Erwerbstätigkeit, die Zuschläge nicht in Anspruch nehmen, die ihnen eigentlich zustünden“, sagt Marian Zachow.

Was ändert sich im nächsten Jahr? 2024 sinkt wegen der Anhebung des Bürgergelds in unserer Musterfamilie mit einem arbeitenden Vater der Abstand zur erwerbslosen Familie auf 863,72 Euro.

Wie groß ist der Lohnabstand bei einem Single? Nehmen wir als Beispiel einen alleinstehenden Arbeitnehmer, der den Mindestlohn von zwölf Euro bekommt und 38 Stunden pro Woche arbeitet. Er erhält derzeit netto 1527 Euro sowie 56 Euro Wohngeld. Als Bürgergeldempfänger bekäme er 913 Euro, also 670 Euro weniger. Im neuen Jahr verringert sich auch dieser Abstand auf 525 Euro: Das verfügbare Einkommen des Arbeitnehmers sinkt dann auf 1515 Euro. Als Bürgergeldempfänger bekäme er 990 Euro. Die Angaben basieren auf Berechnungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB).

Lohnt sich Arbeit noch, wenn das Bürgergeld weiter steigt? „Das Lohnabstandsgebot ist in der Regel schon noch gewahrt, wenn man die zusätzlichen Leistung in Anspruch nimmt“, sagt Marian Zachow. „Es lohnt sich immer noch, zu arbeiten.“ Der CDU-Politiker sieht die Anhebung des Bürgergelds dennoch zwiespältig. „Politisch sehe ich es kritisch, dass wir eine so hohe Erhöhung des Regelsatzes zum 1. Januar haben“, sagt der Vize-Landrat. „Wenn das Bürgergeld stärker steigt als die Tarifabschlüsse, dann gibt das ein schwieriges Zeichen. Natürlich muss es erhöht werden und bedarfsdeckend sein. Aber damit wird auch eine Erwartungshaltung geschürt, die auf Dauer nicht befriedigt werden kann.“

Was bedeutet das für die Breidenbacher Familie, deren Name in einem angeblichen Bürgergeld-Bescheid auftaucht? Nach wie vor äußert sich der Landkreis nicht zur Echtheit des im Internet verbreiteten Dokuments. „Wäre der Bescheid echt, könnte man nachweisen, dass dieselbe Familie arbeitend deutlich mehr Geld hätte“, sagt Marian Zachow. Es sei eben komplex, ergänzt KJC-Leiterin Andrea Martin: „Aber was man in fünf Sekunden erfassen kann, wird für die Wahrheit gehalten und ins Internet gestellt.“ Das sieht auch Marian Zachow so: „Die Wahrheit übers Bürgergeld passt nicht in eine Schlagzeile“, ergänzt Marian Zachow.