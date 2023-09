Solar-Förderprogramm des Kreises endet

Marburg-Biedenkopf. Die Förderung von Sonnenkraftwerken durch den Landkreis Marburg-Biedenkopf endet nach 20 erfolgreichen Monaten, teilt der Kreis mit. Bürger können nun keine Anträge mehr stellen, um Solaranlagen vom Kreis fördern zu lassen. Grund dafür sei, dass die Fördermittel dafür ausgeschöpft sind. Bisher eingegangene Anträge werden aber noch bearbeitet, heißt es weiter in der Mitteilung. Mit dem Programm in einer Gesamtfördersumme von 471.000 Euro habe der Kreis einen „wirkungsvollen Anreiz für Privatpersonen und Vereine, in Solarenergie zu investieren und somit einen wichtigen Beitrag zur Energiewende zu leisten“ geschaffen. Die Sparkasse Marburg-Biedenkopf unterstützte das Programm finanziell. Die Förderung unterstützte den Kauf von Photovoltaik-Dachanlagen mit maximal 500 Euro. Für Stromspeicher gab es pauschal einen Zuschuss von 100 Euro. Wer keine eigene Dachfläche für eine Solaranlage hatte, konnte sich eine Balkon-Solaranlage, auch Steckersolaranlage genannt, fördern lassen. Damit konnten auch Mieter von der Solarförderung profitieren. Die Unterstützung für Balkon-Solaranlagen betrug pauschal 100 Euro.