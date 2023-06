Sommerfest bei Marburg Records

Weimar-Wenkbach. Das Marburg Records Tonstudio und der Verein Bifroest Kulturförderung laden für Samstag, 15. Juli, von 14 bis 18 Uhr zum Sommerfest nach Wenkbach ein. Bei freiem Eintritt erwartet die Besucher Livemusik von Dieter Bachmann (Singer/Songwriter), Cloud City Collective (Hip-Hop), Gander Byrd & The Dark Stars (Rock) und Toccata (Metal), sowie eine kleine Lesung aus Dieter Bachmanns neuem Buch „Traut euch, träumt“. Für das leibliche Wohl gibt es Gegrilltes, kalte Getränke, sowie einen Crêpes-Stand und Slush Eis. Auf die Kinder warten ein Karussell und eine Hüpfburg. Außerdem gibt es Führungen durchs Tonstudio und Informationen über die Tontechnik-Ausbildung von Audio College, einen Stand von Wild Relics Guitars mit dem Angebot die Instrumente anspielen zu können sowie eine große Tombola mit Preisen wie etwa einem Aufnahmetag im Tonstudio. Das Fest findet bei Marburg Records in der Dorfstraße 9 in Wenkbach statt.