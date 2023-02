Sonderfahrten der Eisenbahnfreunde Treysa

Am 1. Juli (Samstag) geht es dann im "TransEuropExpress" (TEE) im Eiltempo nach Lindau am Bodensee. Nicht nur der klimatisierte Sonderzug verspricht ein besonderes Reisevergnügen, denn in Lindau stehen den Fahrgästen circa fünfeinhalb Stunden Aufenthalt zur Verfügung. Der ehemalige Fernschnellschnellzug TEE gehöre heute zu den schönsten Zügen Deutschlands, so die Eisenbahnfreunde. Ausschließlich im Sonderzug und Museumsbahnbetrieb, bietet der Zug Reisen mit bis zu 200 Kilometern pro Stunde in komfortablen gepolsterten Sitzen. Ein kleines Frühstück wird am Platz serviert. Die Fahrt im nostalgischen Sonderzug beinhaltet jeweils auch die Rückfahrkarte. Um frühzeitige Buchung wird gebeten. Weitere Infos zu den Fahrten, Haltepunkten sowie Karten mit Platzreservierungen sind auf www.eftreysa.de oder unter Telefon 06698-9110441 erhältlich.