Sonderzug zum Lokschuppenfest im Eisenbahnmuseum

Treysa. Gezogen von der historischen Diesellok V100 startet der nostalgische Sonderzug der Eisenbahnfreunde Treysa am Sonntag, 17. September, mit Wagen aus den 60-er Jahren zum großen Lokschuppenfest in der Bahnwelt Darmstadt-Kranichstein. Alle Eisenbahn-Enthusiasten und solche, die es werden wollen, können hier Reisen, wie es früher einmal üblich war und Eisenbahngeschichte im größten Eisenbahnmuseum Hessens erleben: Dort gibt es zahlreiche Dampflokomotiven und Fahrzeuge zu bewundern. Außerdem wird alles aus dem Kranichsteiner Eisenbahnverein unter Dampf stehen, was möglich ist. Geboten werden dort Führerstandmitfahrten auf der Dampflok, Technik zum Anfassen, Vorführungen und Ausstellungen rund um die Bahn. Der Zug macht Halt in Treysa, Neustadt, Stadtallendorf, Kirchhain, Marburg, Niederwalgern, Gießen, Butzbach und Friedberg. Um frühzeitige Buchung wird gebeten. Weitere Informationen zur Fahrt sowie Fahrkarten mit Platzreservierungen sind auf www.eftreysa.de oder telefonisch unter 06698-911041 erhältlich.