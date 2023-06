Spannende Einblicke in die Arbeits- und Industriekultur

Musik in der Brücker Mühle: Am Freitag, 30. Juni, und Samstag, 1. Juli, jeweils 19.30 bis 23 Uhr geben die Casual Singers ein Mühlenkonzert unter dem Motto "Oldies but Goldies". Veranstaltungsort ist die Brücker Mühle in Amöneburg (Am Friedenstein 6). Kartenvorverkauf und Anmeldung per E-Mail an info@brueckerverein.de.