Sparkasse Marburg-Biedenkopf hilft Sportkreis mit neuem Bus

Marburg-Biedenkopf. Ob Trainingsveranstaltungen, Mannschaftswettbewerbe oder Ausflugsziele: Mit dem neuen Sportkreisbus haben junge Sportler die Möglichkeit, gemeinsam als Team anzureisen. Dank der Unterstützung der Sparkasse Marburg-Biedenkopf, so schreibt die Bank in einer Mitteilung, kann der Sportkreis des Landkreises nun die Vielzahl an Anfragen, die speziell aus dem Jugendbereich kommen, bedienen. Das freut den Sportkreis-Vorstandsvorsitzenden Stefan Backhaus: „Natürlich steht der Teamgedanke und das gemeinsame Sporttreiben an erster Stelle, aber auch die Notwendigkeit Sportvereine zu entlasten. Längere Fahrten werden oft in Eigenregie organisiert und sind mit erheblichem Mehraufwand für Eltern und Verantwortliche verbunden.“