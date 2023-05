Stadt und Kreis verleihen Ehrenamts-Card

Die Ehrenamts-Card wird an Menschen verliehen, die seit mindestens drei Jahren für mindestens fünf Stunden in der Woche einen ehrenamtlichen Beitrag zum Gemeinwesen leisten. Für das Ehrenamt erhalten sie keinerlei finanzielle Entlohnung oder Aufwandsentschädigung. Insgesamt rund 50 Ehrenamts-Cards vergibt die Universitätsstadt Marburg diesmal, 75 der Landkreis Marburg-Biedenkopf. Die Ehrenamts-Card bringt viele Vorteile mit sich, beispielsweise in Form von Vergünstigungen in der Universitätsstadt und im Landkreis. Ermäßigungen gibt es etwa für den Besuch öffentlicher und privater Einrichtungen, für Kinos, Museen, Freizeitparks und im Einzelhandel sowie für kulturelle, sportliche oder touristische Veranstaltungen.