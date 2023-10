Stadtallendorf: Autofahrer stirbt nach Unfall mit Sattelzug

Ein 59 Jahre alter Peugeot-Fahrer war laut Polizeibericht gegen 8.30 Uhr auf der Bundesstraße aus Richtung Stadtallendorf kommend in Richtung Neustadt unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er nach links in den Gegenverkehr, wo er frontal mit der Scania-Sattelzugmaschine eines 52-jährigen Fahrers kollidierte. Der aus den Landkreis Marburg-Biedenkopf stammende Autofahrer wurde bei dem Aufprall in seinem Wagen eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.