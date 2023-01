Stadtallendorf: Fußgängerin auf Gehweg angefahren

Der Unfall ereignete sich laut Polizei in der Bahnhofstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr eine 74-Jährige aus Kirchhain mit ihrem Renault die Bahnhofstraße in Richtung B454. Aus unbekannter Ursache überfuhr sie gegen 22.40 Uhr die bauliche Trennung in der Fahrbahnmitte (gelbe Miniguards /”kleine Poller”). Danach verlor sie offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet in Höhe der Tankstelle nach rechts auf den Gehweg und erfasste dort eine Fußgängerin, die in gleicher Richtung unterwegs war.