Stadtwerke und Sparkasse geben am 2. Oktober CO2-Sparbrief aus

Anteile zwischen 1000 und 25.000 Euro können vom 2. bis 6. Oktober 2023 ausschließlich im Stadtwerke-Kundenzentrum und vom 9. bis 13. Oktober 2023 in jeder Filiale der Sparkasse Marburg-Biedenkopf gezeichnet werden. Den Sparbrief dürfen den Angaben zufolge ausschließlich Strom-, Wärme-, Gas- und Glasfaserkundinnen und -kunden der Stadtwerke Marburg erwerben. Es ist demnach nur eine Zeichnung je Kunde beziehungsweise Haushalt möglich. Das Gesamtvolumen des Sparbriefs ist auf acht Millionen Euro begrenzt. „Der Zinssatz beträgt 3,5 Prozent und liegt damit so hoch wie noch bei keinem der vorherigen CO2-Sparbriefe“, so die Stadtwerke.