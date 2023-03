Straßenkriminalität in Marburg steigt um 19 Prozent

Geht es weiter mit der Zahl der Diebstähle bergab?

Leider nein. Während der Pandemie 2020 und 2021 war die Zahl der Diebstähle, nun ist sie wieder angestiegen: In Mittelhessen um 1341 Taten auf 13591 Delikte, in Marburg-Biedenkopf um 156 Taten auf 3014 Delikte. Einen großen Bereich stellt der Ladendiebstahl dar. Im heimischen Landkreis weiß die Polizei von 781 Straftaten, 128 mehr als im Vorjahr. „Der Trend setzt sich auch beim schweren Diebstahl aus bzw. an Kraftfahrzeugen fort”, berichtet die Polizei weiter. Für Marburg-Biedenkopf heißt das: 131 Fälle (plus 11). Ebenfalls angestiegen ist der Diebstahl oder der unbefugte Gebrauch von Fahrrädern, in Marburg Biedenkopf auf 277 Fälle (plus 32).