Stressbewältigung im Berufsalltag

Weimar-Niederwalgern. Die Kreisvolkshochschule (VHS) bietet von Montag, 28. August, bis Freitag, 1. September, jeweils von 9 bis 16 Uhr einen Kurs zum Thema Stressbewältigung an. Veranstaltungsort ist die Gesamtschule in Niederwalgern (Schulstraße 18). Die Kursgebühr beträgt 190 Euro, ermäßigt 114,20 Euro. Die Veranstaltung ist vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration als Bildungsurlaub anerkannt. Die Kursleiterin Sabine Erb zeigt, was genau Stress ist und wie sich eine Ernährungsumstellung und eine veränderte Lebensgestaltung auf Körper und Seele auswirken. Mit Aufgaben und Entspannungseinheiten lernen die Teilnehmer ihre Ressourcen kennen und wie sie sich in Zukunft erholen können. Anmeldeschluss ist der 31. Juli. Eine Anmeldung ist auf www.vhs.marburg-biedenkopf.de möglich. Fragen beantwortet die VHS unter Telefon 06461-793141.