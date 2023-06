Tag der Landwirtschaft in Amöneburg

AMÖNEBURG. Amöneburg (red). Mit rund 60 Ausstellern wird der Tag der Landwirtschaft in diesem Jahr wieder zu einem interessanten Schaufenster in die Arbeit der Landwirte. Die nunmehr vierte Veranstaltung findet am Sonntag, 9. Juli, von 9.30 bis 17 Uhr auf dem Gelände des Wasser- und Bodenverbandes "Marburger Land" im Radenhäuser Feld in Amöneburg statt.