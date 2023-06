Theater in der Landsynagoge Roth 

Weimar-Roth. Die Inszenierung „Wir werden durchnässt bis auf die Herzhaut“ von Rolf Michenfelder ist 2022 anlässlich des 80. Jahrestages der letzten Deportation von Jüdinnen und Juden aus Marburg und dem Landkreis Marburg-Biedenkopf entstanden. Am Mittwoch und Donnerstag, 5. und 6. Juli, jeweils um 20 Uhr führt das Theater neben dem Turm das Stück in der Landsynagoge Roth (Lahnstraße 28) auf. Reservierungen werden erbeten via E-Mail an info@landsynagoge-roth.de. Der Ticketpreis richtet sich nach einem solidarischen Preissystem von 8 bis 25 Euro.