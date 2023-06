„Tierschutz kulinarisch“: Vorträge und Bio-Menü 

Cölbe-Schönstadt. Fachvorträge zur artgerechten Nutztierhaltung und ein Bio-3-Gang-Menü verbindet der Abend „Tierschutz kulinarisch“. Dazu laden Regionalgruppe Gießen-Wetzlar des Tierschutzvereins Provieh und der Bio-Hof Fleckenbühl ein. Christoph Feist vom Hof Fleckenbühl referiert über „Nachhaltige Ernährungsstrategie mit Weidetieren“. Ariane Kari, Fachärztin für Tierschutz und erste Tierschutzbeauftragte der Bundesregierung, spricht über „Das stille Leiden unserer Nutztiere“. Anina Vogt, Doktorandin der Agrarwissenschaften an der JLU Gießen, berichtet über die muttergebundene Aufzucht von Kälbern. Und Dr. Imke Lührs, Humanmedizinerin und Aktive im Verein Ärzte gegen Massentierhaltung, referiert darüber, wie sich die industrielle Massentierhaltung auf die Tiere und damit auch auf die Gesundheit des Menschen auswirkt. Der Abend „Tierschutz kulinarisch“ findet am Freitag, 14. Juli, um 19 Uhr auf Hof Fleckenbühl in Schönstadt (Fleckenbühl 6) statt. Die Teilnahme kostet 32 Euro (Der Preis beinhaltet das vegetarisch/vegane Bio-3-Gang-Menü inklusive Wasser am Tisch sowie vier Fachvorträge). Anmeldung bis zum 7. Juli per E-Mail an regionalgruppe-giessen-wetzlar@provieh.de. Bezahlung erfolgt vor Ort.