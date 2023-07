Überfall mit Schusswaffe auf Rewe-Markt in Dreihausen

Mit einer Schusswaffe hat der Täter einen Angestellten an der Kasse im Rewe-Markt in Ebsdorfergrund bedroht. Unser Foto ist ein Symboldbild. (© Colourbox)

Mit einer Schusswaffe hat der Täter einen Angestellten an der Kasse im Rewe-Markt in Ebsdorfergrund bedroht. Unser Foto ist ein Symboldbild. (© Colourbox)

Mehrere Tausend Euro hat am Dienstag ein bewaffneter Mann in einem Supermarkt in Ebsdorfergrund erbeutet. Die Fahndung nach dem Täter verlief bislang erfolglos.