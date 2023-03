Übernimm Verantwortung für Dein Leben!

Wie ich das Leben an mich heranlasse, wie ich mich einigle in meinem Leben und auch, wie ich aus ihm heraustrete, wie ich Grenzen überschreite, wehtue, mir und anderen, wie ich liebe, mich und andere, all das ist allein meine Schuld. Es geht um die Schuld, die wir ansammeln im Leben, indem wir leben. Es geht darum, diese Schuld anzuerkennen und sich für sie verantwortlich zu zeigen.