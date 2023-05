Unternehmen treffen Studienzweifler 

Kassel. Das Kasseler Netzwerk für Studienzweifler lädt für Donnerstag, 25. Mai, zum „Blind Date mit der Zukunft“ ein. In der Caricatura Bar am Rainer-Dierichs-Platz 1 ist dann eine Person aus einem Unternehmen mit Personalbedarf sowie eine Person aus dem Netzwerk Studienzweifel vor Ort, um von 19 bis 20 Uhr mit interessierten Studienzweiflern und -abbrechern ins Gespräch zu kommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die eingeladenen Unternehmen werden vorab nicht bekannt gemacht. Interessierte Unternehmen können sich noch bei Birgitta Hoffmann melden: Telefon 0561-7891391, E-Mail hoffmann@kassel.ihk.de. Die Termine finden regelmäßig, an jedem letzten Donnerstag des Monats statt: Weitere Treffen sind am 29. Juni, 27. Juli, 31. August, 28. September, 26. Oktober und 30. November. Im Kasseler Netzwerk für Studienzweifler arbeiten die Universität Kassel, die Industrie- und Handelskammer (IHK) Kassel-Marburg, die Handwerkskammer (HWK) Kassel, die Agentur für Arbeit Kassel, das Jobcenter Region Kassel und der Verein Kompakt zusammen.