Veranstaltungen für pädagogische Fachkräfte

Marburg-Biedenkopf. Der Fachdienst Jugendförderung des Landkreises Marburg-Biedenkopf bietet für pädagogische Fachkräfte zwei Veranstaltungen zum Thema Antisemitismus und Rechtsextremismus an. Die Teilnahme ist kostenlos. Los geht es mit dem Workshop „Antisemitismus als pädagogische Herausforderung“ des Wiesbadener Vereins Spiegelbild. Der Workshop findet am Mittwoch, 18. Oktober, von 16 bis 20 Uhr im Raum U57 im Marburger Landratsamt in Cappel (Im Lichtenholz 60) statt. Ziel der Veranstaltung ist es unter anderem, den Teilnehmern eine Handhabe gegen Antisemitismus zu bieten und zu zeigen, wie sie eine demokratische Haltung bewahren können. Auch können die Teilnehmer sich über ihre eigenen Erfahrungen austauschen.