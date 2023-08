Vereine aus Marburg-Biedenkopf gewinnen bei der Volksbank

Marburg-Biedenkopf. Die Volksbank Mittelhessen, die in diesem Jahr 165 Jahre alt wird, hat über den gerade abgelaufenen Förderwettbewerb „Was einer allein nicht schafft…“ insgesamt 165.000 Euro an Vereine und gemeinnützige Einrichtungen in ganz Mittelhessen verlost. „Für jedes Jahr unseres Bestehens verlosen wir 1000 Euro unter allen gemeinnützigen Einrichtungen, die Mitglied der Volksbank Mittelhessen sind und aktiv mit uns zusammenarbeiten. Damit wollen wir besondere Treue und Verbundenheit belohnen“, sagt Peter Hanker, der Vorstandssprecher der Bank.