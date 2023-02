Vernissage „Heimat von oben“

Weimar-Niederweimar. Fotografien von Thorsten John aus Argenstein sind im Rahmen des 5. Festivals Photo.Spectrum.Marburg zu sehen. „,Heimat – von oben‘ Formen – Linien – Strukturen.“ lautet der Titel für die mit einer Drohne fotografierten Bilder. Die Vernissage findet am Donnerstag, 9. März, um 19 Uhr in der Alten Kirche Niederweimar statt. Für die musikalische Umrahmung sorgt „Duophonic” aus Marburg mit Sebastian Anhäuser und Artur Deja. Eine vorherige Anmeldung zu der Veranstaltung ist über die Website www.alte-kirche-niederweimar.de bis spätestens 7. März aus Platzgründen sinnvoll. Nach der Eröffnung ist die Ausstellung zu folgenden Zeiten geöffnet: am 12., 19. und 26. März, jeweils in der Zeit von 13 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei - eine Spende willkommen.