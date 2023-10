Vielfältige Kunst in der Stadthalle Stadtallendorf

Stadtallendorf. Ganz nach dem Motto „Masse gibt es überall - Originale bei uns“ richtet der Kulturkreis Stadtallendorf am zweiten Novemberwochenende wieder einen Kunstmarkt aus. Am Samstag und Sonntag, 11. und 12. November, verwandelt sich die Stadthalle in eine bunte Galerie, in der mehr als 50 Aussteller ihre Öl-, Acryl- und Aquarellgemälde, Fotokunst, Dekoartikel aus Holz oder Stahl, Schmuck, Stoff- und Wollarbeiten anbieten. Skulpturen und Blumengestecke runden das Angebot ab. Die vielseitigen, kreativen Objekte und Waren werden individuell und eigenhändig von den Ausstellern hergestellt und präsentiert. Bei einigen Ständen kann man zusehen, wie ein Kunstwerk oder Objekt entsteht. So fertigt etwa der aus Wetzlar kommende Karikaturist Salam auf Wunsch Karikaturen von den Besuchern an. Bei anderen Ständen wird gemalt, mit Holz oder Papier gearbeitet oder die Näh- und Stickmaschinen kommen zum Einsatz. Auf circa 1.400 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren sich in diesem Jahr neben den Ausstellern aus dem Marburger Land, auch einige neue Kunstschaffende aus dem hessischen Hinterland, dem Lahn-Dill-Kreis und dem Ruhrgebiet.