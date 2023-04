Viessmann bestätigt Verkauf an Carrier

„Größe“ und „Reichweite“ sind hier die beiden wesentlichen Stichworte. Carrier ist n den USA bei Klimalösungen für Wohnen und Gewerbe führend. In Europa deckt die Firma nach eigenen Angaben den Gewerbemarkt ab. Viessmann wiederum ist in Europa Marktführer im Premium-Wohnsegment. „Durch den Zusammenschluss entsteht somit sowohl in Nordamerika als auch in Europa ein unangefochtener Marktführer im Wohn- und Gewerbesegment“, schreibt Viessmann. Zudem sei Carrier über seine Marke Toshiba Carrier in Asien vertreten. All das ergebe eine „starke Ausgangsposition“ für den internationalen Wettbewerb.