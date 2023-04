Viessmann: Frankenbergs Bürgermeister kritisiert Politik

Allendorf/Eder. Das hessische Familienunternehmen Viessmann (Allendorf/Eder) hat am Dienstag bekannt gegeben, sich von einem Großteil des Geschäfts zu trennen. Für rund 12 Millionen Euro geht die Sparte „Climate Solutions” an das amerikanische Unternehmen Carrier. Rüdiger Heß, parteiloser Bürgermeister im benachbarten Frankenberg, sieht einen Grund für den Verkauf in den jüngsten Entscheidungen der Bundesregierung. „Diese unternehmerische Entscheidung hat für mich klare politische Ursachen“, ist sich Rüdiger Heß sicher.