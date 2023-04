Viessmann-Verkauf: Glücksfall oder Gefahr für die Region?

Welche Vorteile erwarten Firmen durch den Verkauf?

„Größe“ und „Reichweite“ sind hier die beiden wesentlichen Stichworte. Carrier ist in den USA bei Klimalösungen für Wohnen und Gewerbe führend. In Europa deckt die Firma nach eigenen Angaben den Gewerbemarkt ab. Viessmann wiederum ist in Europa Marktführer im Premium-Wohnsegment. „Durch den Zusammenschluss entsteht somit sowohl in Nordamerika als auch in Europa ein unangefochtener Marktführer im Wohn- und Gewerbesegment“, schreibt Viessmann. Zudem sei Carrier über seine Marke Toshiba Carrier in Asien vertreten. All das ergebe eine „starke Ausgangsposition“ für den internationalen Wettbewerb.