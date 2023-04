Viessmann verkauft Wärmepumpengeschäft an US-Konkurrenten

Geplant sei eine Übernahme des Geschäftsbereichs Klimalösungen, der bei dem Familienunternehmen rund 85 Prozent des Umsatzes ausmacht und mit rund elf Milliarden Euro bewertet wird, schreibt die Nachrichtenagentur dpa am Dienstag. Am Abend teilte die dpa dann mit, dass die Klimasparte einschließlich der lukrativen Wärmepumpen an den US-Konkurrenten Carrier Global verkauft wird. Im Gegenzug übernimmt die verbleibende Viessmann-Gruppe ein Aktienpaket und wird nach eigenen Angaben vom späten Dienstagabend einer der größten Anteilseigner des US-Konzerns.