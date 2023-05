Virtuelle Welten erschaffen

Marburg/Kassel. In virtuelle 3D-Welten eintauchen und neue Einblicke durch 360°-Anwendungen gewinnen: Im August startet der neue IHK-Ausbildungsberuf „Gestalterin und Gestalter für immersive Medien“. Unternehmen aus Nordhessen und der Region Marburg, die sich für das neue Berufsbild interessieren und in diesem perspektivisch ausbilden möchten, lädt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Kassel-Marburg ein, sich bei ihr zu melden oder ein Info-Webinar am Mittwoch, 24. Mai, von 13 und 15 Uhr zu besuchen. In dem eigenständigen, dreijährigen Ausbildungsberuf beschäftigen sich angehende Nachwuchskräfte vor allem damit, virtuelle, möglichst real erscheinende Umgebungen zu entwickeln und zu gestalten. „Immersion“ bedeutet dabei, in virtuelle Welten einzutauchen. Die Inhalte umfassen unter anderem 3D-Modeling und 3D-Animation, den Umgang mit digitalen Autoren- und Entwicklungswerkzeugen sowie Kundenberatung und Projektmanagement. Unternehmen, die sich für den neuen Ausbildungsberuf interessieren, wenden sich an IHK-Bildungsberater Jonas Freudenstein: Telefon 05681-9393913, E-Mail freudenstein@kassel.ihk.de. Anmeldung zur Info-Veranstaltung auf: www.ihk.de/kassel-marburg/veranstaltungen.