Vitos Gießen-Marburg setzt auf Sonnenstrom

Die jetzt fertiggestellte Anlage auf dem Klinikdach in Marburg produziere rund 105.000 Kilowattstunden Strom im Jahr, die zweite auf dem Kesselhaus liefere rund 23.000 Kilowattstunden. Der produzierte Strom werd ins eigene Netz eingespeist und so direkt vom Klinikum selbst verbraucht. Allein am Standort Marburg würden dadurch im Jahr etwa 40.000 Euro an Stromkosten eingespart, so die Kalkulation.