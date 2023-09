Vortrag und Kurs im Freilichtmuseum in Argenstein

Weimar-Argenstein. Am Freitag, 22. September, referiert die Archäologin Lejla Hasukić über das „Steinzeitdorf Pestenacker“ bei München. Hasukić ist seit 2020 Leiterin und Projektmanagement des Freilichtmuseums, das sie neu aufgebaut hat. Der Vortrag über Forschungsgeschichte und Vermittlungskonzept des Münchener Steinzeitdorfes beginnt um 18 Uhr im „Rössenhaus“ auf dem Gelände des Freilichtmuseums „Zeiteninsel“ in Argenstein. Der Eintritt ist frei. Ähnlich wie bei der Zeiteninsel handelt es sich beim „Steinzeitdorf Pestenacker“ um ein Freilichtmuseum im Auf- beziehungsweise Umbau. Pestenacker ist Teil der transnationalen seriellen UNESCO-Welterbestätte „Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen“. Es ist der wichtigste Vermittlungsort für die Pfahlbauten in Bayern. Wie die „Zeiteninsel“ ist es ein Mitmachmuseum mit Schulklassen- und Ferienprogramm sowie Großveranstaltungen.