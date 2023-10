„Wahlen sind Herzschlag der Demokratie!“

Am kommenden Sonntag haben die Wähler im Landkreis in der Zeit von 8 bis 18 Uhr die Möglichkeit, ihre Stimme direkt im Wahllokal abzugeben. Natürlich besteht auch bei der Landtagswahl die Möglichkeit, per Briefwahl abzustimmen. „Werte wie Rechtsstaatlichkeit, Solidarität und Freiheit stehen weltweit vielerorts unter Druck. Wir sollten uns daher bewusst machen, wie wertvoll demokratische Wahlen sind“, so Ruffert, Womelsdorf und Zachow in einer Mitteilung des Kreises. Sie bedankten sich auch bei den vielen ehrenamtlichen Wahlhelfern für ihre wichtige Arbeit am Wahlsonntag.