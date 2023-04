Wandern auf dem Gisonenpfad

Wetter-Treisbach . „Zu Fuß durch 1000 Jahre Geschichte“ heißt ein Wandererlebnis auf dem Gisonenpfad, das die Marburg Stadt und Land Tourismus (MLST) anbietet. Die Tour auf den Spuren der Gisonen, einem einst mächtigen Adelsgeschlecht, startet am Sonntag, 16. April, um 10 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Treisbach (Engelbacher Straße 23). Mit den Geschichten des Wandererlebnisgestalters Karl-Heinz Mende werden fast verschwundene Orte neu entdeckt und alte Siedlungsspuren lebendig. Zum Abschluss kann die Führung über den Kunstweg Treisbach erfolgen. Die geführte Wanderung dauert etwa 3,5 bis 4 Stunden und hat eine Länge von 10,4 Kilometern. Tickets kosten für Erwachsene 12 Euro. Kinder (6 bis 12 Jahre) zahlen 7,50 Euro. Tickets gibt es online auf https://www.marburg-tourismus.de/erlebnis-buchen oder in den beiden Tourist-Informationen in Marburg, in der Biegenstraße 15 oder in der Wettergasse 6, Telefon 06421-99120. Gruppenführungen sind mit Anmeldung zu jedem freien Wunschtermin möglich.