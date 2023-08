Wandern auf dem Gisonenpfad

Die geführte Wanderung dauert etwa 3,5 bis 4 Stunden und hat eine Länge von 10,4 Kilometern. Tickets kosten für Erwachsene 12 Euro. Kinder (6 bis 12 Jahre) zahlen 7,50 Euro. Tickets gibt es online auf https://www.marburg-tourismus.de/erlebnis-buchen oder in den beiden Tourist-Informationen in Marburg, in der Bahnhofstraße 25 oder der Wettergasse 6, Telefon 06421-99120. Gruppenführungen sind auf Anmeldung zu jedem freien Wunschtermin möglich. Einen weiteren Termin gibt es am Sonntag, 29. Oktober. Gruppenführungen sind auf Anmeldung zu jedem freien Wunschtermin möglich.