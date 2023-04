Wanderung zu den Schwarzspechthöhlen

Marburg-Biedenkopf. Der Burgwald ist die Heimat von sechs Spechtarten, unter anderem vom Schwarzspecht. Seine Höhlen sind auch bei anderen, teilweise bedrohten Tierarten sehr begehrt. Als Besonderheiten gelten etwa die Dohle, die Hohltaube und der Raufußkauz. Die Aktionsgemeinschaft „Rettet den Burgwald“ bietet am Sonntag, 16. April, um 10 Uhr einen geführten Spaziergang im Burgwald an: Vogelexperte Michael Hoffmann zeigt Schwarzspechthöhlen mit ihren Bewohnern und erläutert ihren naturschutzfachlichen Wert. Die Wanderung dauert etwa drei Stunden und ist kostenfrei. Eine Anmeldung erfolgt via E-Mail an ag-burgwald@web.de; der Treffpunkt wird nach der Anmeldung bekannt gegeben.