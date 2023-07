Wandervereine aus Marburg-Biedenkopf stellen sich vor

Das "Schaufenster Sport" des Kreises befasst sich vier Monate lang intensiv mit einer Sportart, die sonst nicht so stark in der Öffentlichkeit steht. Der Kreis will mit dem Projekt einerseits die Menschen wieder mehr in Bewegung bringen, andererseits soll es auch die Vielfalt sportlicher Betätigungen im Kreis aufzeigen. Nachdem Bogenschießen und zuletzt das Tanzen im Fokus standen, werden nun die Wanderschuhe geschnürt.