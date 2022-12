Was mit dem Bürgergeld jetzt anders wird

Mitte Dezember, teilte der Kreis mit, seien 6566 Bedarfsgemeinschaften und Leistungsberechtigte über die Neuerungen informiert worden. Die mit der Einführung des Bürgergeldes erhöhten Regelsätze würden pünktlich zum Jahreswechsel ausgezahlt. Die unterschiedlichen Neuerungen treten jedoch zeitlich versetzt in Kraft. So erhöhen sich ab dem 1. Januar zunächst die Regelsätze. Zeitgleich wird das Sanktionsmoratorium aufgehoben. Dieses setzte die Leistungsminderungen bei Pflichtverletzungen, wie beispielsweise der Ablehnung eines Arbeitsangebotes, bis zum 30. Juni 2023 aus. Nun müssen die Jobcenter im Falle solcher Pflichtverletzungen ab Januar wieder Leistungsminderungen aussprechen. Bei einem Meldeversäumnis liegt die Minderung beispielsweise bei zehn Prozent. Weitere Neuerungen, die insbesondere die Beratungs- und Vermittlungsarbeit regeln, treten am 1. Juli in Kraft. Außerdem erhalten Leistungsberechtigte, die an beruflichen Qualifizierungen teilnehmen, einen Zuschuss von 75 Euro im Monat. Wenn diese zu einem anerkannten Berufsabschluss führen, beträgt der Zuschuss 150 Euro monatlich.