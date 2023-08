Weibliche Führung im ländlichen Raum stärken

Nachdem das Frauennetzwerk als Pilotprojekt im vergangenen Jahr mit 20 Frauen gestartet ist, kommt es in diesem Herbst zu einer Neuauflage: Das neue Netzwerk startet im Winter mit einem Treffen in Präsenz und wird danach digital fortgesetzt. Das Treffen findet am Dienstag, 14. November, von 20 bis 21.30 Uhr im Marburger Landratsamt (Im Lichtenholz 60) statt. Die Online-Termine sind jeweils jeden zweiten Dienstag des Monats und dauern 90 Minuten. Nach neun Monaten folgt eine gemeinsame Abschlussveranstaltung, bei der die Ergebnisse präsentiert werden. Hauptziel des Projekts liegt in der Vernetzung von Frauen im Landkreis. Dieses Netzwerk begleitet Frauen dabei, positive Veränderungen in ihrer unmittelbaren Umgebung herbeizuführen und Verantwortung zu übernehmen. Unterstützt wird das Netzwerk durch den bundesweit agierenden Verein „Wir sind Fella“, der engagierte Frauen beim Aufbau von Netzwerkstrukturen unterstützt.