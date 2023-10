Wer vertritt das Hinterland in Wiesbaden?

Marburg-Biedenkopf. Wer ist die Stimme des Hinterlands in Wiesbaden? Sieben Kandidaten wollen am 8. Oktober in den Landtag einziehen. In Bad Endbach kämpfen zudem zwei Kandidaten um das Bürgermeisteramt. Wir beantworten die letzten Fragen vor dem Wahlsonntag.