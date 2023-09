Weshalb in Marburg Schulessen günstiger ist als anderswo

Während Freiburg nur noch vegetarisches Essen in den Schulen anbietet, setzen der Landkreis Marburg-Biedenkopf und die Stadt Marburg weiter auf ein ausgewogenes Angebot inklusive Fleisch und Fisch. Der Preis für ein Schulessen variiert aber deutlich zwischen Kreis und Stadt.

Qualität soll es haben, gesund soll es sein: Schulessen in Marburg-Biedenkopf. In den Kreisschulen kostet es fast fünf Euro. Warum bezahlen Schüler in der Stadt deutlich weniger?