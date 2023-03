Wetter: 15-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Wetter. Ein 15-Jähriger aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf hat am Mittwochabend in Wetter für Aufsehen gesorgt. Eine Polizeistreife entdeckte den Jugendlichen in einem Ford Ka in der Straße am Untertor. Doch damit nicht genug: Bei der Überprüfung des Fahrzeugs und des Fahrers ergaben sich Anzeigen wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Pflichtversicherungsgesetz, das Kraftfahrzeugsteuergesetz, das Waffengesetz sowie gegen das Strafgesetzbuch. Das teilt die Polizei mit.